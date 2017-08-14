NYS announces recruitment exercise for Kenyan youth

The Director of the Kenya National Youth Service has announced a recruitment exercise for men and women aged between 18 to 24 years across the country.
The recruitment exercise will commence on Monday 28/08/2017 and run up to Friday 01/09/2017.
All prospective youths willing to be enlisted in the National Youth Service must meet the following conditions:
1.Be a Kenyan citizen and resident of the respective County of recruitment.
2.Must be ready to undergo a medical check – up during and after the recruitment exercise.
- Be prepared to give voluntary service in any part of Kenya.
- Be prepared to undergo rigorous physical training.
- Must produce original identity card and academic certificates (and avail one set of photocopies of the same)
- Must have Certificate of Good Conduct
- Must be 18 – 24 years old.
- Must have a minimum of grade D in KCSE.
- Successful candidates will report for the NYS basic training course at the NYS college in Gilgil or Naivasha on dates and times specified in their recruitment letters.
N/B: Orphans who meet the qualifications requirement as stated above will be given special preference subject to production of sufficient documentary proof such as death certificates or burial permits.
NYS does not condone corruption in any form. Canvassing is strictly prohibited and will lead to automatic disqualification.
The recruitment schedule is as follows:
|DATE
|TIME
|COUNTY
|SRL.NO.
|SUB COUNTY
|RECRUITMENT CENTRE
|MONDAY DAY ONE 28/08/2017
|8.30 A.M
|MOMBASA
|1
|NYALI
|MKOMANI SHOW GROUND
|8.30 A.M
|KWALE
|2
|KINANGO
|KINANGO SEC. SCHOOL
|8.30 A.M
|LAMU
|3
|LAMU EAST
|LAMU EAST (FAZA PRIMARY SCHOOL)
|8.30 A.M
|KILIFI
|4
|KILIFI SOUTH
|KIKAMBALA A.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|MARSABIT
|5
|MARSABIT CENTRAL
|MARSABIT STADIUM
|8.30 A.M
|ISIOLO
|6
|ISIOLO
|ISIOLO D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|MERU
|7
|BUURI
|TIMAU STADIUM
|8.30 A.M
|MERU
|8
|IGEMBE SOUTH
|MAUA STADIUM
|8.30 A.M
|THARAKA NITHI
|9
|IGAMBANG’OMBE
|CHUKA TOWN D.C.C’S BARAZA GROUND
|8.30 A.M
|EMBU
|10
|MBEERE NORTH
|MBEERE NORTH SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|KITUI
|11
|NZAMBANI
|CHULUNI SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|KITUI
|12
|MUTITU
|NZOMBE PLAYGROUND
|8.30 A.M
|KITUI
|13
|MWINGI CENTRAL
|MUSILA GARDENS
|8.30 A.M
|MACHAKOS
|14
|MATUNGULU
|KISUKIONI SEC. SCHOOL
|8.30 A.M
|KIAMBU
|15
|THIKA EAST
|GATUANYAGA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MAKUENI
|16
|MBOONI EAST
|KISAU HIGH SCHOOL
|8.30 A.M
|KAJIADO
|17
|KAJIADO EAST
|D.C.C’S OFFICE ISINYA
|8.30 A.M
|NYANDARUA
|18
|NYANDARUA SOUTH
|ENGINEER SPORTS CENTRE
|8.30 A.M
|NYANDARUA
|19
|NYANDARUA NORTH
|NDARAGWA SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|NYANDARUA
|20
|KINANGOP
|NJAMBINI SPORTS CENTER
|8.30 A.M
|KIRINYAGA
|21
|MWEA
|WANGURU STADIUM
|8.30 A.M
|MURANGA
|22
|GATANGA
|GATANGA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MURANGA
|23
|MURANGA EAST
|IHURA STADIUM
|8.30 A.M
|KIAMBU
|24
|LARI
|KIMENDE HIGH SCHOOL
|8.30 A.M
|KIAMBU
|25
|KIAMBU
|KIRIGITI STADIUM
|8.30 A.M
|WEST POKOT
|26
|NORTH POKOT(ALALE)
|KACHELIBA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|TRANSNZIOA
|27
|ENDEBBES
|D.C.C’S OFFICE, ENDEBBES
|8.30 A.M
|NANDI
|28
|NANDI SOUTH
|RESSIO PRIMARY SCHOOL, KOBUJOI
|8.30 A.M
|BARINGO
|29
|BARINGO EAST
|CHEMALINGOT PLAY GROUND
|8.30 A.M
|UASIN GISHU
|30
|KESSES
|D.C.C’S OFFICE KESSES
|8.30 A.M
|LAIKIPIA
|31
|NYAHURURU
|NYAHURURU MUNICIPAL STADIUM
|8.30 A.M
|NAKURU
|32
|KURESOI NORTH
|SIRIKWA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|NAKURU
|33
|SUBUKIA
|D.C.C’S OFFICE, SUBUKIA
|8.30 A.M
|KAJIADO
|34
|KAJIADO SOUTH
|LOITOKTOK STADIUM
|8.30 A.M
|KERICHO
|35
|SIGOWET/SOIN
|CHEPKEMEL D.C.C’S OFFFICE
|8.30 A.M
|KERICHO
|36
|BURETI
|LITEIN BOYS HIGH SCHOOL
|8.30 A.M
|BUNGOMA
|37
|BUNGOMA CENTRAL
|CHWELE – BUSAKALA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|38
|NAVAKHOLO
|NAVAKHOLO PLAY GROUNDS
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|39
|LURAMBI
|BUKHUNGU STADIUM
|8.30 A.M
|VIHIGA
|40
|LUANDA
|A.C.C’S OFFICE LUANDA
|8.30 A.M
|BUNGOMA
|41
|WEBUYE WEST
|BOKOLI FYM PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|BUNGOMA
|42
|BUNGOMA WEST(SIRISIA)
|SIRISIA SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|BUSIA
|43
|TESO NORTH
|AMAGORO PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|SIAYA
|44
|UKWALA
|SEGA YOUTH POLYTECHNIC
|8.30 A.M
|KISUMU
|45
|KISUMU WEST
|D.C.C’S OFFICE OJOLA
|8.30 A.M
|BUSIA
|46
|FUNYULA
|FUNYULA STADIUM
|8.30 A.M
|HOMABAY
|47
|RACHUONYO EAST(KABONDO KASIPUL)
|ORERA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MIGORI
|48
|URIRI
|D.C.C’S OFFICE, URIRI
|8.30 A.M
|HOMABAY
|49
|MBITA
|ONUNGA STADIUM
|8.30 A.M
|KISII
|50
|KITUTU CHACHE NORTH
|MARANI PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MIGORI
|51
|SUNA WEST
|D.C.C’S OFFICE,SUNA WEST
|8.30 A.M
|KISII
|52
|NYARIBARI CHACHE
|D.C.C’S OFFICE, KISII
|TUESDAY DAY TWO 29/08/2017
|8.30 A.M
|MOMBASA
|53
|MOMBASA
|MVITA SPORTS GROUNDS
|8.30 A.M
|KWALE
|54
|LUNGALUNGA
|LUNGALUNGA SEC. SCHOOL
|8.30 A.M
|LAMU
|55
|LAMU WEST
|KIBAKI GROUNDS –LAMU ISLAND
|8.30 A.M
|KILIFI
|56
|MAGARINI
|MAGARINI DISTRICT HQS
|8.30 A.M
|TANA RIVER
|57
|TANA NORTH
|BURA DISTRICT HQS
|8.30 A.M
|TAITA TAVETA
|58
|TAVETA
|TAVETA AIRSTRIP
|8.30 A.M
|GARISSA
|59
|DADAAB
|DADAAB AIRSTRIP
|8.30 A.M
|GARISSA
|60
|HULUGHO
|HULUGHO PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|WAJIR
|61
|WAJIR NORTH
|BUTE STADIUM
|8.30 A.M
|WAJIR
|62
|TARBAJ
|TARBAJ PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MANDERA
|63
|MANDERA EAST
|MANDERA YOUTH HALL CENTRE
|8.30 A.M
|MARSABIT
|64
|MOYALE
|D.C.C’S OFFICE GROUND
|8.30 A.M
|MARSABIT
|65
|LAISAMIS
|LAISAMIS D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|MERU
|66
|IMENTI NORTH
|KINORU D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|MERU
|67
|TIGANIA WEST
|UURU STADIUM
|8.30 A.M
|THARAKA NITHI
|68
|MAARA
|KIENGA-NGURU SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|EMBU
|69
|EMBU EAST
|RUNYENJES MUNICIPAL STADIUM
|8.30 A.M
|KITUI
|70
|IKUTHA
|IKUTHA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KITUI
|71
|KITUI CENTRAL
|KITUI SHOW GROUND
|8.30 A.M
|KITUI
|72
|MUMONI
|KATSE PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KITUI
|73
|MIGWANI
|MIGWANI STADIUM
|8.30 A.M
|MACHAKOS
|74
|KANGUNDO
|KANGUNDO DEB PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MAKUENI
|75
|MUKAA
|MUKAA D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|MAKUENI
|76
|KIBWEZI
|KIBWEZI SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|NYANDARUA
|77
|NYANDARUA WEST
|OL-JORO-OROK PLAYGROUND
|8.30 A.M
|NYERI
|78
|MATHIRA EAST
|KARATINA STADIUM
|8.30 A.M
|NYERI
|79
|TETU
|WAMAGANA SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|KIRINYAGA
|80
|KIRINYAGA CENTRAL
|KERUGOYA STADIUM
|8.30 A.M
|MURANGA
|81
|KANDARA
|KANDARA STADIUM
|8.30 A.M
|MURANGA
|82
|KAHURO
|KAHURO STADIUM
|8.30 A.M
|KIAMBU
|83
|LIMURU
|KWAMBIRA STADIUM
|8.30 A.M
|KIAMBU
|84
|KIKUYU
|D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|TURKANA
|85
|KIBISH
|KIBISH
|8.30 A.M
|TURKANA
|86
|TURKANA EAST
|LOKORI PLAY GROUND
|8.30 A.M
|WEST POKOT
|87
|POKOT CENTRAL
|SIGOR MIXED BOARDING PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|SAMBURU
|88
|SAMBURU CENTRAL
|D.C.C’S OFFICE, MARALAL
|8.30 A.M
|TRANSNZIOA
|89
|KWANZA
|D.C.C’S OFFICE KWANZA
|8.30 A.M
|ELGEYO MARAKWET
|90
|MARAKWET EAST
|CHESOI PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|NANDI
|91
|NANDI NORTH
|KABIYET HIGH SCHOOL
|8.30 A.M
|BARINGO
|92
|BARINGO NORTH
|KABARTONJO SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|UASIN GISHU
|93
|MOIBEN
|D.C.C’S OFFICE MOIBEN
|8.30 A.M
|UASIN GISHU
|94
|ELDORET WEST
|64 STADIUM.
|8.30 A.M
|LAIKIPIA
|95
|LAIKIPIA EAST
|NANYUKI SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|NAKURU
|96
|KURESOI SOUTH
|KERINGET ESTATE PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|NAKURU
|97
|NAKURU NORTH
|D.C.C’S OFFICE BAHATI
|8.30 A.M
|NAROK
|98
|NAROK WEST
|LEMEK
|8.30 A.M
|NAROK
|99
|TRANSMARA WEST
|D.C.C’S OFFICE, KILGORIS
|8.30 A.M
|KAJIADO
|100
|KAJIADO – MASHURU
|D.C.C’S OFFICE, MASHURU
|8.30 A.M
|KERICHO
|101
|BELGUT
|SOSIOT PLAY GROUND
|8.30 A.M
|BOMET
|102
|SOTIK
|D.C.C’S OFFICE, SOTIK
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|103
|MATUNGU
|D.C.C’S OFFICE MATUNGU
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|104
|LUGARI
|LUMAKANDA TOWNSHIP GROUNDS
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|105
|SHINYALU
|SOIYO PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|VIHIGA
|106
|EMUHAYA
|EMUHAYA SPORTS CENTRE
|8.30 A.M
|BUNGOMA
|107
|MT. ELGON
|D.C.C’S OFFICE, KAPSOKWONY
|8.30 A.M
|BUNGOMA
|108
|BUMULA
|D.C.C’S OFFICE, BUMULA CENTRE
|8.30 A.M
|BUSIA
|109
|MATAYOS
|BUSIA MUNICIPAL STADIUM
|8.30 A.M
|SIAYA
|110
|BONDO
|BAR KOWINO YOUTH EMPOWERMENT CENTRE
|8.30 A.M
|KISUMU
|111
|NYAKACH
|KOGOLLA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|BUSIA
|112
|BUDALANGI
|BUDALANGI PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|HOMABAY
|113
|HOMABAY CENTRAL
|HOMABAY STADIUM
|8.30 A.M
|MIGORI
|114
|KURIA WEST
|D.C.C’S OFFICE KEHANCHA
|8.30 A.M
|MIGORI
|115
|AWENDO
|A.C.C’S OFFICE,AWENDO
|8.30 A.M
|KISII
|116
|BOMACHOGE/BORABU
|KENYENYA D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|KISII
|117
|KITUTU CENTRAL
|NYANCHWA
|8.30 A.M
|NYAMIRA
|118
|MASABA NORTH
|AMABUKO SEC.SCHOOL
|WEDNESDAY DAY THREE 30/08/2017
|8.30 A.M
|MOMBASA
|119
|KISAUNI
|KHADIJA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KWALE
|120
|MSAMBWENI
|KENYATTA PRIMARY SCHOOL
|2.00 PM
|KWALE
|121
|MSAMBWENI (MAKONDE COMMUNITY)
|MAKONGENI PRIMARY SCHOOL(CHINONDO)
|8.30 A.M
|LAMU
|122
|MPEKETONI
|MPEKETONI PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KILIFI
|123
|KILIFI
|KILIFI STADIUM
|8.30 A.M
|TANA RIVER
|124
|TANA RIVER
|D.C.C’S OFFICE,HOLA
|8.30 A.M
|TAITA TAVETA
|125
|WUNDANYI
|WUNDANYI STADIUM
|8.30 A.M
|GARISSA
|126
|LAGDERA
|MODOGASHE PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|GARISSA
|127
|IJARA
|D.C.C’S OFFICE, IJARA
|8.30 A.M
|WAJIR
|128
|BUNA
|BUNA D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|WAJIR
|129
|WAJIR EAST
|WAJIR STADIUM
|8.30 A.M
|MANDERA
|130
|MANDERA NORTH
|RHAMU (D.C.C’ S OFFICE)
|8.30 A.M
|MANDERA
|131
|BANISA
|BANISA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MARSABIT
|132
|SOLOLO
|SOLOLO PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MARSABIT
|133
|LOYANGALANI
|D.C.C’S OFFICE LOYANGALANI
|8.30 A.M
|MERU
|134
|TIGANIA CENTRAL
|MIKINDURI D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|MERU
|135
|IGEMBE CENTRAL
|D.C.C’S OFFICE KANGETA
|8.30 A.M
|THARAKA NITHI
|136
|THARAKA SOUTH
|MARIMANTI PLAY GROUND
|8.30 A.M
|EMBU
|137
|EMBU WEST
|MOI MUNICIPAL STADIUM
|8.30 A.M
|KITUI
|138
|MUTOMO
|MUTOMO MIXED SECONDARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KITUI
|139
|LOWER YATTA
|ST. LUKE SECONDARY SCHOOL, KYUSYANI
|8.30 A.M
|KITUI
|140
|TSEIKURU
|TSEIKURU PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MACHAKOS
|141
|MASINGA
|MASINGA BOYS’ SECONDARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MACHAKOS
|142
|KATHIANI
|KATHIANI D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|MAKUENI
|143
|KIBWEZI WEST
|SALAMA MOSQUE PLAYGROUND
|8.30 A.M
|MAKUENI
|144
|NZAUI
|MATILIKU D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|NYANDARUA
|145
|NYANDARUA CENTRAL
|OL-KALOU SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|NYERI
|146
|MATHIRA WEST
|KAIYABA CHIEF’S CAMP
|8.30 A.M
|NYERI
|147
|NYERI TOWN
|RURINGU STADIUM
|8.30 A.M
|KIRINYAGA
|148
|GICHUGU
|KIANYAGA STADIUM
|8.30 A.M
|MURANGA
|149
|MURANGA SOUTH
|MURANGA TEACHERS COLLEGE
|8.30 A.M
|MURANGA
|150
|KANGEMA
|KANGEMA GENERAL KAGO STADIUM
|8.30 A.M
|KIAMBU
|151
|KIAMBAA
|KARURI PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KIAMBU
|152
|GATUNDU SOUTH
|GATUNDU TOWN STADIUM
|8.30 A.M
|TURKANA
|153
|TURKANA NORTH
|LOKITAUNG PLAY GROUND
|8.30 A.M
|TURKANA
|154
|TURKANA SOUTH
|LOKICHAR PLAY GROUND
|8.30 A.M
|WEST POKOT
|155
|KIPKOMO
|CHEPARERIA
|8.30 A.M
|SAMBURU
|156
|SAMBURU EAST
|WAMBA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|TRANSNZIOA
|157
|KIMININI
|D.C.C’S OFFICE KIMININI
|8.30 A.M
|ELGEYO MARAKWET
|158
|MARAKWET WEST
|MOI GIRLS’ SEC. SCHOOL, KAPSOWAR
|8.30 A.M
|NANDI
|159
|EMGWEN
|KIPCHOGE KEINO STADIUM
|8.30 A.M
|BARINGO
|160
|BARINGO CENTRAL
|KABARNET TOWN STADIUM
|8.30 A.M
|UASIN GISHU
|161
|TURBO
|PAUL BOIT BOYS’ HIGH SCHOOL
|8.30 A.M
|UASIN GISHU
|162
|ELDORET SOUTH (KAPSERET)
|ELDORET SHOW GROUND
|8.30 A.M
|LAIKIPIA
|163
|LAIKIPIA WEST
|RUMURUTI SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|NAKURU
|164
|MOLO
|MOLO MUNICIPAL STADIUM
|8.30 A.M
|NAKURU
|165
|NAKURU TOWN WEST
|NAKURU WEST D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|NAROK
|166
|NAROK SOUTH
|OLOLULUNGA BARAZA PARK
|8.30 A.M
|NAROK
|167
|EMURUA DIKIRR
|D.C.C’S OFFICE, EMURUA
|8.30 A.M
|KAJIADO
|168
|KAJIADO WEST
|D.C.C’S OFFICE, OLEPOLOS
|8.30 A.M
|KERICHO
|169
|AINAMOI
|KERICHO GREEN STADIUM
|8.30 A.M
|BOMET
|170
|KONOIN
|SASETA GIRLS HIGH SCH,MOGOGOSIEK
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|171
|MUMIAS WEST
|NABONGO SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|172
|MALAVA
|ISANJIRO PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|173
|IKOLOMANI
|MUSINGU SEC. SCHOOL
|8.30 A.M
|VIHIGA
|174
|VIHIGA
|VIHIGA BOYS HIGH SCHOOL
|8.30 A.M
|BUNGOMA
|175
|KIMILILI
|KIMILILI – AMTALA SPORTS CENTRE
|8.30 A.M
|BUNGOMA
|176
|CHEPTAIS
|DIVISIONAL HQS, CHEPTAIS
|8.30 A.M
|BUSIA
|177
|NAMBALE
|NAMBALE YOUTH POLYTECHNIC
|8.30 A.M
|SIAYA
|178
|RARIEDA
|NYILIMA PLAY GROUND
|8.30 A.M
|KISUMU
|179
|NYANDO
|AWASI PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|SIAYA
|180
|ALEGO USONGA
|SIAYA STADIUM
|8.30 A.M
|HOMABAY
|181
|RACHUONYO NORTH
|KENDU BAY SHOW GROUND
|8.30 A.M
|MIGORI
|182
|KURIA EAST
|D.C.C’S OFFICE KEGONGA
|8.30 A.M
|MIGORI
|183
|RONGO
|RONGO SUB -COUNTY HQS
|8.30 A.M
|KISII
|184
|BOMACHOGE CHACHE
|OGEMBO TENDERE HIGH SCHOOL
|8.30 A.M
|KISII
|185
|KITUTU CHACHE SOUTH
|MOSOCHO HEALTH CENTRE
|8.30 A.M
|NYAMIRA
|186
|MANGA
|MANGA SPORTS GROUND
|THURSDAY DAY FOUR 31/08/2017
|8.30 A.M
|MOMBASA
|187
|CHANGAMWE
|OIL REFINARY GROUND
|8.30 A.M
|KWALE
|188
|MATUGA
|MATUGA BARAZA PARK
|8.30 A.M
|KILIFI
|189
|RABAI
|RABAI (LUNGWE PRIMARY SCHOOL)
|8.30 A.M
|KILIFI
|190
|GANZE
|GANZE SEC. SCHOOL
|8.30 A.M
|TANA RIVER
|191
|TANA DELTA
|TANA DELTA DISTRICT HQS-GARSEN
|8.30 A.M
|TAITA TAVETA
|192
|MWATATE
|KENYATTA HIGH SCHOOL
|8.30 A.M
|GARISSA
|193
|MBALAMBALA
|MBALAMBALA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|GARISSA
|194
|FAFI
|D.C.C’S BURA EAST
|8.30 A.M
|WAJIR
|195
|ELDAS
|D.C.C’S OFFICE ELDAS
|8.30 A.M
|WAJIR
|196
|WAJIR SOUTH
|LEHELEY PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MANDERA
|197
|MANDERA CENTRAL
|D.C.C’S OFFICE ELWAK
|8.30 A.M
|MANDERA
|198
|LAFEY
|LAFEY D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|MARSABIT
|199
|CHALBI
|MAIKONA D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|ISIOLO
|200
|GARBATULA
|GARBATULA D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|MERU
|201
|MERU CENTRAL
|KARIENE PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MERU
|202
|IGEMBE NORTH
|MURINGINE PRIMARY SCHOOL.
|8.30 A.M
|THARAKA NITHI
|203
|THARAKA NORTH
|RWATHA PRIMARY SCHOOL, GATUNGA
|8.30 A.M
|EMBU
|204
|EMBU NORTH
|KAIRURI STADIUM
|8.30 A.M
|KITUI
|205
|KISASI
|KISASI BOYS SECONDARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KITUI
|206
|MATINYANI
|MATINYANI PUBLIC PARK
|8.30 A.M
|KITUI
|207
|KYUSO
|KYUSO STADIUM
|8.30 A.M
|MACHAKOS
|208
|YATTA
|YATTA SEC. SCHOOL
|8.30 A.M
|MACHAKOS
|209
|MACHAKOS CENTRAL
|KENYATTA STADIUM
|8.30 A.M
|MAKUENI
|210
|MBOONI WEST
|KIKIMA D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|MAKUENI
|211
|KATHONZWENI
|KATHONZWENI PUBLIC GROUNDS
|8.30 A.M
|NYANDARUA
|212
|MIRANGINI
|NYAKIAMBI GIRLS’ SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|NYERI
|213
|MUKURWEINI
|MUKURWEINI STADIUM
|8.30 A.M
|NYERI
|214
|KIENI WEST
|MWEIGA STADIUM
|8.30 A.M
|KIRINYAGA
|215
|NDIA
|BARICHO PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MURANGA
|216
|KIGUMO
|KIGUMO BENDERA SEC. SCHOOL
|8.30 A.M
|MURANGA
|217
|MATHIOYA
|RURIE STADIUM
|8.30 A.M
|KIAMBU
|218
|GITHUNGURI
|GITHUNGURI STADIUM
|8.30 A.M
|KIAMBU
|219
|RUIRU
|RUIRU MUNICIPAL STADIUM
|8.30 A.M
|TURKANA
|220
|TURKANA WEST
|KAKUMA PLAY GROUND
|8.30 A.M
|TURKANA
|221
|TURKANA CENTRAL
|LODWAR STADIUM
|8.30 A.M
|WEST POKOT
|222
|SOUTH POKOT(KIBICHBICH)
|ST. KIZITO PRIMARY SCHOOL, LELAN
|8.30 A.M
|SAMBURU
|223
|SAMBURU NORTH
|D.C.C’S OFFICE, BARAGOI
|8.30 A.M
|TRANSNZIOA
|224
|CHERANGANY
|KACHIBORA D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|ELGEYO MARAKWET
|225
|KEIYO NORTH
|D.C.C’S OFFICE, ITEN
|8.30 A.M
|NANDI
|226
|NANDI EAST
|SAMOEI HIGH SCHOOL
|8.30 A.M
|BARINGO
|227
|MOGOTIO
|MOGOTIO YOUTH POLYTECHNIC PLAY GROUNDS.
|8.30 A.M
|UASIN GISHU
|228
|ELDORET EAST
|D.C.C’S OFFICE KAPSOYA
|8.30 A.M
|BARINGO
|229
|KOIBATEK
|ELDAMA RAVINE PLAYGROUND
|8.30 A.M
|LAIKIPIA
|230
|LAIKIPIA NORTH
|DOLDOL TOWN CENTRE
|8.30 A.M
|NAKURU
|231
|NJORO
|NJORO D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|NAKURU
|232
|GILGIL
|GILGIL STADIUM
|8.30 A.M
|NAROK
|233
|NAROK NORTH
|MASAI MARA UNIVERSITY PLAY GROUNDS.
|8.30 A.M
|BOMET
|234
|BOMET EAST
|D.C.C’S OFFICE, LONGISA
|8.30 A.M
|KAJIADO
|235
|KAJIADO NORTH
|NGONG STADIUM
|8.30 A.M
|KERICHO
|236
|LONDIANI
|LONDIANI COUNCIL STADIUM
|8.30 A.M
|BOMET
|237
|BOMET CENTRAL
|BOMET TOWN STADIUM
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|238
|MUMIAS EAST
|BUMINI PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|239
|MATETE
|MATETE PLAY GROUND
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|240
|KHWISERO
|KHWISERO SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|VIHIGA
|241
|HAMISI
|HAMISI SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|BUNGOMA
|242
|BUNGOMA NORTH
|D.C.C’S OFFICES, MUKUYUNI
|8.30 A.M
|BUNGOMA
|243
|BUNGOMA SOUTH
|KANDUYI STADIUM
|8.30 A.M
|BUSIA
|244
|BUTULA
|BUTULA YOUTH POLYTECHNIC
|8.30 A.M
|SIAYA
|245
|GEM
|SAWAGONGO SECONDARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KISUMU
|246
|MUHORONI
|CHEMELIL SPORTS COMPLEX
|8.30 A.M
|KISUMU
|247
|KISUMU CENTRAL
|MOI STADIUM, KISUMU
|8.30 A.M
|HOMABAY
|248
|RACHUONYO SOUTH
|KOSELE STADIUM
|8.30 A.M
|MIGORI
|249
|SUNA EAST(MIGORI)
|MIGORI D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|HOMABAY
|250
|NDHIWA
|NDHIWA D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|KISII
|251
|SOUTH MUGIRANGO
|NYAMARAMBE STADIUM
|8.30 A.M
|KISII
|252
|NYARIBARI MASABA
|MASIMBA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|NYAMIRA
|253
|NYAMIRA CENTRAL
|NYAMIRA DEB PRIMARY SCHOOL
|FRIDAY DAY FIVE 01/09/2017
|8.30 A.M
|MOMBASA
|254
|JOMVU
|MWALAJI PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MOMBASA
|255
|LIKONI
|DONGO KUNDU
|8.30 A.M
|KILIFI
|256
|MALINDI
|ASK GROUND
|8.30 A.M
|KILIFI
|257
|KALOLENI
|COUNCIL GROUND KALOLENI
|8.30 A.M
|TAITA TAVETA
|258
|VOI
|VOI STADIUM
|8.30 A.M
|GARISSA
|259
|GARISSA TOWNSHIP
|GARISSA SHOW GROUND
|8.30 A.M
|WAJIR
|260
|WAJIR WEST
|GRIFTU D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|WAJIR
|261
|HABASWENI
|BARAZA PARK
|8.30 A.M
|MANDERA
|262
|MANDERA WEST
|TAKABA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MARSABIT
|263
|NORTH HORR
|NORTH HORR D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|ISIOLO
|264
|MERTI
|D.C.C’S OFFICE,MERTI
|8.30 A.M
|MERU
|265
|IMENTI SOUTH
|NKUBU STADIUM
|8.30 A.M
|MERU
|266
|TIGANIA EAST
|NGUTHIRU D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|EMBU
|267
|MBEERE SOUTH
|UMAU GROUNDS
|8.30 A.M
|KITUI
|268
|KATULANI
|KATULANI SECONDARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KITUI
|269
|KITUI WEST
|D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|KITUI
|270
|MWINGI EAST
|MUTHUKI PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MACHAKOS
|271
|MWALA
|MAKUTANO D.E.B PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|MACHAKOS
|272
|ATHI RIVER
|KMC GROUNDS
|8.30 A.M
|MAKUENI
|273
|MAKUENI
|D.C.C’S OFFICE,WOTE
|8.30 A.M
|MAKUENI
|274
|KILUNGU
|KILUNGU SEC. SCHOOL
|8.30 A.M
|NYANDARUA
|275
|KIPIPIRI
|WAKIONGO SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|NYERI
|276
|OTHAYA
|OTHAYA STADIUM
|8.30 A.M
|NYERI
|277
|KIENI EAST
|CHAKA PLAYGROUND
|8.30 A.M
|KIRINYAGA
|278
|MWEA WEST
|KANDOGU HOSPITAL GROUNDS
|8.30 A.M
|KIAMBU
|279
|JUJA
|PREMIER BAG GROUND
|8.30 A.M
|KIAMBU
|280
|THIKA WEST
|THIKA MUNICIPAL STADIUM
|8.30 A.M
|KIAMBU
|281
|KABETE
|NDURARUA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KIAMBU
|282
|GATUNDU NORTH
|KAMWANGI D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|TURKANA
|283
|LOIMA
|LORUGUM PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|WEST POKOT
|284
|WEST POKOT
|D.C.C’S OFFICE, KAPENGURIA
|8.30 A.M
|TRANSNZIOA
|285
|SABOTI
|KENYATTA STADIUM KITALE
|8.30 A.M
|ELGEYO MARAKWET
|286
|KEIYO SOUTH
|D.C.C’S OFFICE, CHEPKORIO
|8.30 A.M
|NANDI
|287
|TINDIRET
|MARABA CENTRE
|8.30 A.M
|NAKURU
|288
|RONGAI
|D.C.C’S OFFICE KAMBI YA MOTO
|8.30 A.M
|NANDI
|289
|CHESUMEI
|CHEMUNDU
|8.30 A.M
|BARINGO
|290
|MARIGAT
|MARIGAT SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|LAIKIPIA
|291
|LAIKIPIA CENTRAL
|SIRIMA STADIUM
|8.30 A.M
|NAKURU
|292
|NAKURU CENTRAL
|AFRAHA STADIUM
|8.30 A.M
|NAKURU
|293
|NAIVASHA
|D.C.C’S OFFICE,KIHOTO
|8.30 A.M
|NAROK
|294
|NAROK EAST
|NAIRAGIE NGARE
|8.30 A.M
|KISII
|295
|BORABU
|KIJAURI PUBLIC WORKS GROUND.
|8.30 A.M
|KAJIADO
|296
|KAJIADO CENTRAL
|MASAI TECH. SCHOOL
|8.30 A.M
|KERICHO
|297
|KIPKELION
|KIPKELION PLAYGROUNDS
|8.30 A.M
|BOMET
|298
|CHEPALUNGU
|D.C.C’S OFFICE, SIGOR
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|299
|BUTERE
|BUTERE GIRLS HIGH SCHOOL
|8.30 A.M
|KAKAMEGA
|300
|LIKUYANI
|KONGONI PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|VIHIGA
|301
|SABATIA
|VOKOLI GIRLS HIGH SCHOOL
|8.30 A.M
|BUNGOMA
|302
|BUNGOMA EAST
|PAN PAPER GROUNDS
|8.30 A.M
|BUSIA
|303
|TESO SOUTH
|AMUKURA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|SIAYA
|304
|UGUNJA
|NYASANDA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KISUMU
|305
|SEME
|KIT MIKAYI
|8.30 A.M
|KISUMU
|306
|KISUMU EAST
|KIBOS PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|HOMABAY
|307
|RANGWE
|PAP KALANGO GROUNDS
|8.30 A.M
|MIGORI
|308
|NYATIKE
|NYATIKE D.C.C’S OFFICE
|8.30 A.M
|HOMABAY
|309
|SUBA
|MAGUNGA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KISII
|310
|KISII SOUTH
|KERINA PRIMARY SCHOOL
|8.30 A.M
|KISII
|311
|BOBASI
|NYAMACHE PLAY GROUND
|8.30 A.M
|NYAMIRA
|312
|NYAMIRA NORTH
|EKERENYO SPORTS GROUND
|8.30 A.M
|NAIROBI
|313
|WESTLANDS
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|314
|LANGATA
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|315
|DAGORETTI NORTH
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|316
|DAGORETTI SOUTH
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|317
|KAMUKUNJI
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|318
|KASARANI
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|319
|STAREHE
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|320
|KIBRA
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|321
|ROYSAMBU
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|322
|RUARAKA
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|323
|MATHARE
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|324
|EMBAKASI SOUTH
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|325
|EMBAKASI NORTH
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|326
|EMBAKASI CENTRAL
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|327
|EMBAKASI EAST
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|328
|EMBAKASI WEST
|NYAYO STADIUM
|8.30 A.M
|NAIROBI
|329
|MAKADARA
|NYAYO STADIUM