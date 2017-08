World Championships 2017: Medal table, GB medallists and all medal winners

There are 48 gold medals on offer over 10 days of competition at the 2017 World Championships in London.

Great Britain won four gold medals for the first time at a World Championships two years ago, courtesy of Mo Farah’s distance double, Jessica Ennis-Hill and Greg Rutherford.

Those victories helped the British team finish fourth in the medal table, behind Kenya, Jamaica and the USA.

But with Ennis-Hill now retired and Rutherford injured, how many medals will they win in London? And will they meet UK Sport’s target of between six and eight medals?

2017 medal table

Rank Country Gold Silver Bronze Total 1 United States 8 8 7 23 2 Kenya 3 1 4 8 3 Poland 2 2 2 6 4 South Africa 2 1 2 5 5 China 1 2 1 4 6 Ethiopia 1 2 0 3 7 Bahrain 1 1 0 2 7 Turkey 1 1 0 2 9 Jamaica 1 0 2 3 9 Netherlands 1 0 2 3 13 Great Britain and N.I. 1 0 0 1

British medallists

Gold – Mo Farah – Men’s 10,000m – day one – report

GB near misses & finalists

Fourth – Callum Hawkins (marathon), Laura Muir (1500m), Kyle Langford (800m), Nethaneel Mitchell-Blake (200m), Dina Asher-Smith (200m)

Fifth – Katarina Johnson-Thompson (heptathlon), Lorraine Ugen (long jump)

Sixth – Laura Weightman (1500m), Holly Bradshaw (pole vault), Nick Miller (hammer throw)

Seventh – Reece Prescod (100m), Sophie Hitchon (hammer)

Eighth – Eilidh Doyle (400m hurdles)

Medal winners

Friday

Women’s 200m

Gold – Dafne Schippers (Ned)

Silver – Marie-Josee Ta Lou (CIV)

Bronze – Shaunae Miller-Uibo (Bah)

Women’s 3000m steeplechase

Gold – Emma Coburn (USA)

Silver – Courtney Frerichs (USA)

Bronze – Hyvin Kiyeng Jepkemoi (Ken)

Men’s hammer throw

Gold – Pawel Fajdek (Pol)

Silver – Valeriy Pronkin (ANA)

Bronze – Wojciech Nowicki (Pol)

Women’s long jump

Gold – Brittney Reese (USA)

Silver – Darya Klishina (ANA)

Bronze – Tianna Bartoletta (USA)

Thursday

Men’s 200m

Gold – Ramil Guliyev (Tur)

Silver -Wayde van Niekerk (SA)

Bronze – Jereem Richards (TTO)

Men’s triple jump

Gold – Christian Taylor (US)

Silver – Will Claye (US)

Bronze -Nelson Evora (Por)

Women’s 400m hurdles

Gold – Kori Carter (US)

Silver – Dalilah Muhammad (US)

Bronze – Ristananna Tracey (Jam)

Wednesday

Women’s 400m

Gold – Phyllis Francis (US)

Silver – Salwa Eid Naser (Bhr)

Bronze – Allyson Felix (US)

Men’s 400m hurdles

Gold – Karsten Warholm (Nor)

Silver – Yasmani Copello (Tur)

Bronze – Kerron Clement (US)

Women’s shot put

Gold – Lijiao Gong (Chn)

Silver – Anita Marton (Hun)

Bronze – Michelle Carter (US)

Tuesday

Men’s pole vault

Gold – Sam Kendricks (US)

Silver – Piotr Lisek (Pol)

Bronze – Renaud Lavillenie (Fra)

Men’s 400m

Gold – Wayde van Niekerk (SA) – watch here

Silver – Steven Gardiner (Bah)

Bronze – Abdalelah Haroun (Qat)

Men’s 800m

Gold – Pierre-Ambroise Bosse (Fra) – watch here

Silver – Adam Kszczot (Pol)

Bronze – Kipyegon Bett (Ken)

Men’s 3,000m steeplechase

Gold – Conseslus Kipruto (Ken) – watch here

Silver – Soufiane Elbakkali (Mar)

Bronze – Evan Jager (US)

Women’s javelin throw

Gold – Barbora Spotakova (Cze) – watch here

Silver – Lingwei Li (Chn)

Bronze – Huihui Lyu (Chn)

Monday

Women’s 1,500m

Gold – Faith Chepngetich Kipyegon (Ken) – watch here

Silver – Jennifer Simpson (US)

Bronze – Caster Semenya (SA)

Women’s triple jump

Gold – Yulimar Rojas (Ven) – watch here

Silver – Caterine Ibarguen (Col)

Bronze – Olga Rypakova (Kaz)

Men’s 110m hurdles

Gold – Omar McLeod (Jam) – watch here

Silver – Sergey Shubenkov (Rus)

Bronze – Balazs Baji (Hun)

Women’s hammer throw

Gold – Anita Wlodarczyk (Pol) – watch here

Silver – Zheng Wang (Chn)

Bronze – Malwina Kopron (Pol)

Sunday

Women’s 100m

Gold – Tori Bowie (US) 10:08s – watch here

Silver – Marie Josse Ta Lou (Civ) 10:06s

Bronze – Dafne Schippers (Ned) 10:96s

Men’s shot put

Gold – Tomas Walsh (NZ) 22.03m

Silver – Joe Kovacs (US) 21.66m

Bronze – Stipe Zunic (Cro) 21.46m

Women’s pole vault

Gold – Ekaterini Stefanidi (Gre) 4.91m

Silver – Sandi Morris (US) 4.75m

Bronze – Robeilys Peinado (Ven) 4.65m

Women’s heptathlon

Gold – Nafi Thiam (Bel) 6784 points

Silver – Carolin Schafer (Ger) 6696 points

Bronze – Anouk Vetter (Ned) 6636 points

Women’s marathon

Gold – Rose Chelimo (Bhr) 2:27.11 – watch here

Silver – Edna Kiplagat (Ken) 2:27.18

Bronze – Amy Cragg (US) 2:27.18

Men’s marathon

Gold – Geoffrey Kirui (Ken) 2:08.27 – watch here

Silver – Tamirat Tola (Eth) 2:09.49

Bronze – Alphonce Simbu (Tan) 2:09.51

Saturday

Men’s 100m

Gold – Justin Gatlin (US) 9.92s – watch here

Silver – Christian Coleman (US) 9.94s

Bronze – Usain Bolt (Jam) 9.95s

Men’s long jump

Gold – Luvo Manyonga (SA) 8.48 – watch here

Silver – Jarrion Lawson (US) 8.44m

Bronze – Ruswahl Samaai (SA) 8.32m

Women’s 10,000m

Gold – Almaz Ayana (Eth) 30:16.33 – watch here

Silver – Tirunesh Dibaba (Eth) 31:02.69

Bronze – Agnes Tirop (Ken) 31:03.50

Men’s discus

Gold – Andrius Gudzius (Lit) 69.21m – watch here

Silver – Daniel Stahl (Swe) 69.19m

Bronze – Mason Finley (US) 68.03

Friday

Men’s 10,000m

Gold – Mo Farah (GB) 26 mins 49.51 secs – watch here

Silver – Joshua Kiprui Chepegei (Uga) 26:49.94

Bronze – Paul Kipngetich Tanui (Ken) 26.50.60

