Golf: inaugural Kiambu Open set for this weekend

Seventy four golf players will take part in the inaugural Kiambu Open is set to be held this weekend at Kiambu Golf Club.

This is the third event that was added to the Kenya Amateur Golf Championship (KAGC) Calendar in the year 2022.

The other two are the Golf Park Open that was held in 14th-15th May 2022 and the Malindi Open “Vasco Da Gama Cup” held on 27th-28th August 2022.

The 74 players are drawn from Kiambu, VetLab, Golf Park, Eldoret, Windsor, Ruiru, Mombasa, Sigona, Royal Nairobi, Kenya Railway, Uganda, Kericho, Machakos, Kakamega, Muthaiga, Thika Greens, Limuru and Great Rift Valley Golf Club.

Some of the notable players include home player Michael Karanga, The Strokeplay Champion-John Lejirma from Kenya Railways Golf Club, The Kenya Junior Strokeplay Champion Elvis Muigua and the Manchester Salver Champion-Michael Alunga from Uganda Golf Club.

R1 DRAW: SATURDAY, 19TH NOVEMBER 2022

7:30 J. OJOWA, L. ASEGO; 7:39 A. KITUR, W. MWANGI, S. ARUNDEL; 7.48 J. WAITHAKA, I. MAKOKHA, P. WAIHARO; 7:57 B. OMONDI, F. LASKER, K. MAINA; 8:06 B. OGWAYO, K. MWAURA, K. KOGO; 8:15J. RONO, J. MWANGI, D. GITAU; 8:24 M. ALUNGA, R. NG’ETICH, E. MUIGUA; 8:33 D. TANUI, R. LEMING’ANI, C. KIMANI; 8:42 M. NDUATI, M. NENE, D. CHESUMEI; 8:51 N. ONG’ALO, J. MAINA, J. KANGETHE; 9:00 K.KOITABA, N. MBURU, F. KIPYATOR; 9:09 H. KARUMA, C. WAMBASI, G. MUIRURI 11:20 M. NYANGI, J. KOSGEI, C. MUGO; 11:29 S. MURIU, S. KINGORI, K. LUCAS; 11:38 S. KARARI, H. IMBUKWA, G.KURIA; 11.47 J. KINUTHIA, W. MUGUIMA, M. MURITU; 11:56 J.KIMANZI, C. OWUOR, K. MWANYANGE; 12:05 H. KIP, J. WAMBARI, M. KARANGA; 12:14 C. KANYIRI, E. KARAGU, P. MURUMBA; 12:23 N. KIMONDO, F. ASHIUNDU, S. ETAAN; 12:32 N. MBUGUA, J. LEJIRMA, R. LANGAT; 12:41 D. NDIRANGU, K. BARASA, J. OCHIENG; 12:50 J. GATHUMBI, C. KIEU, J. MACHARIA; 12:59 P. ABIRA, N. KIMANI, N. GATHURU; 13:08 H. MWAURA, S. THUMBI, F. NJAGI