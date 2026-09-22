Rains expected in 39 counties over the next six days

Rainfall is expected across at least 39 counties over the next six days, according to the latest weather forecast from the Kenya Meteorological Service Authority (KMSA)
The rains will affect parts of Bomet, Bungoma, Busia, Embu, Garissa, Homa Bay, Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii, Kisumu, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Machakos, Makueni, Mandera, Marsabit, Meru, Migori, Mombasa, Murang’a, Nairobi, Nakuru, Nandi, Narok, Nyamira, Nyandarua, Nyeri, Siaya, Taita Taveta, Tana River, Tharaka-Nithi, Trans Nzoia, Vihiga, and Wajir counties.
High daytime temperatures exceeding 30°C are forecasted for several regions, including Kilifi, Tana River, Lamu, Garissa, Wajir, Isiolo, Marsabit, and Turkana.
Cold night-time conditions below 10°C are expected in parts of Meru, Tharaka-Nithi, Kirinyaga, Murang’a, Nyeri, Nakuru, Nyandarua, Laikipia, Narok, Taita Taveta, and Kajiado.
Over the past week, Moi International Airport in Mombasa recorded the highest seven-day rainfall total at 105.0 mm.
Meanwhile, extreme temperature recordings saw Mandera hit a daily high of 38.2°C, while Nyahururu registered the lowest daily minimum at 4.4°C on September 20.