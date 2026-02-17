FootballSports

CAF to conduct the draw for interclub quarter finals today

Dismas Otuke
By Dismas Otuke
1 Min Read

The Confederation of African Football (CAF) will conduct the TotalEnergies CAF Champions League and CAF Confederation Cup quarter-final draws today, Tuesday, in Cairo, Egypt.

Four renowned African football legends, Radhi Jaïdi (Tunisia), Momo Sissoko (Mali), Emad Moteab (Egypt) and Mateus “Manucho” Gonçalves (Angola), will assist with the draw proceedings that will officially map out the next phase of the continent’s premier interclub competitions.

TotalEnergies CAF Champions League Qualified Teams:

Al Ahly (Egypt), Al Hilal Omdurman (Sudan), AS FAR (Morocco), Espérance Sportive de Tunis (Tunisia), Mamelodi Sundowns (South Africa), Pyramids FC (Egypt), RS Berkane (Morocco), Stade Malien (Mali)

TotalEnergies CAF Confederation Cup Qualified Teams:

Al Masry (Egypt), CR Belouizdad (Algeria), Maniema (DR Congo), Olympique de Safi (Morocco), Otoho d’Oyo (Congo), SM Alger (Algeria), Wydad Casablanca (Morocco), Zamalek (Egypt)

